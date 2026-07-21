به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، تنها در نیمه دوم قرن بیستم آمریکا حدود صد کودتای نظامی و براندازی حکومت‌ها را طراحی و رهبری کرده و ده‌ها بار بطور مستقیم دست به اشغال نظامی کشور‌ها زده است. رفتاری که تحفه آن برای کشور‌ها جز جنگ‌های داخلی و وابستگی شدید چیز دیگری نبوده است. نمونه بارز آن کشور‌های لیبی، عراق، سوریه و افغانستان است. حالا عده‌ای مزدور و جیره خوار غرب می‌خواهند با سفید شویی و نادیده گرفتن این جنایات، تروریستی‌ترین ارتش جهان را طوری معرفی کنند که هر جا میرود با خود پیشرفت و آبادانی می‌برد.