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رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: خرید تضمینی گندم در خراسان جنوبی ۳۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیما گفت: پیشبینی میشود امسال در خراسان جنوبی بیش از ۵۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شود و از کشاورزان میخواهیم گندم تولیدیشان را به مراکز غله تحویل دهند تا در تأمین نان مردم با کمبودی مواجه نشویم.
اسفندیاری با اشاره به تشکیل ۱۲۴ پرونده تخلف در بازرسی از اصناف خراسان جنوبی افزود: با دستور استاندار کارگروههایی برای نظارت بر بازار در بحث کالاهای اساسی تشکیل شد که ۹ تیم از سمت ما ایجاد شده است و تاکنون ۳ هزار و ۸۱۹ مورد بازرسی با ۱۲۴ پرونده تشکیلشده و ۷۹ میلیارد تومان جریمه تخلف، ثبت شده است.
وی از عقد ۹۰۰ میلیارد تومان تفاهمنامه در بخش کشاورزی خراسان جنوبی از آغاز امسال خبر داد و گفت: حدود ۳.۶ همت تسهیلات امسال است که در سال ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ به بخش کشاورزی پرداخت خواهد شد.
اسفندیاری با اشاره به ناترازی انرژی و قطع برق چاههای کشاورزی گفت: برای متوقف نشدن تولید، پارسال برای ۱۳۵ چاه کشاورزی خراسان جنوبی پنل خورشیدی نصب و مشکل قطع برق بیش از ۹۲ چاه بهطور کامل رفع شد.