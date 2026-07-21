کهگیلویه و بویراحمد؛
طرح ملی «میدان پویا» برای تابستان پُرنشاط دانشآموزان
طرح ملی میدان پویا همزمان با سراسر کشور برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.
ایوب رضایی افزود: میدان پویا» یک برنامه سلامتمحور است که با هدف بهبود کیفیت سواد حرکتی دانشآموزان، تکامل جسمانی، روانی و اجتماعی افراد، جلوگیری از چاقی، کنترل استرس، افزایش تاب آوری، نشاط و شادابی در خانوادهها و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه ابلاغی وزارت متبوع طراحی شده است.
وی تأکید کرد: خانوادها نقش محوری در برگزاری هرچه بهتر برنامهها دارند از این رو برای پدرها و مادرها نیز برنامههایی در کنار دانش آموزان تعریف شده است چرا که آنها باید در خانه همراه فرزندان ورزش کنند.
وی افزود: از دانش آموزان و خانوادههای فعال در طرح ملی میدان پویا تجلیل می شود.