مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از ثبت بیش از ۵۰۰ هزار تردد مسافر ایرانی و خارجی از پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه از ۲۶ خرداد تا ۲۹ تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: از ۲۶ خرداد تا ۲۹ تیرماه امسال، در مجموع ۵۰۰ هزار و ۴۱۱ تردد مسافر ایرانی و خارجی از پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه ثبت شده است.

یزدان خسروی افزود: از این تعداد، ۳۸۹ هزار و ۶۵۶ تردد از پایانه مرزی شلمچه و ۱۱۰ هزار و ۷۵۵ تردد از پایانه مرزی چذابه انجام شده است.

وی با اشاره به تردد زائران ایرانی ادامه داد: در این مدت، ۱۲۱ هزار و ۱۸۴ زائر ایرانی از مرز شلمچه وارد کشور و ۱۳۵ هزار و ۱۱۲ نفر از این مرز خارج شدند. همچنین از مرز چذابه ۲۶ هزار و ۸۱۵ نفر وارد و ۳۹ هزار و ۸۴۳ نفر خارج شدند.

خسروی مجموع تردد زائران ایرانی از دو مرز استان را ۳۲۲ هزار و ۹۵۴ نفر اعلام کرد که شامل ۱۴۷ هزار و ۹۹۹ تردد ورودی و ۱۷۴ هزار و ۹۵۵ تردد خروجی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با بیان اینکه ۷۸ درصد ترددها از مرز شلمچه و ۲۲ درصد از مرز چذابه انجام شده است، گفت: اقدامات لازم برای آماده‌سازی زیرساخت‌های مرزی، پایش محورهای منتهی به مرزها و مدیریت ناوگان حمل‌ونقل عمومی به منظور تسهیل تردد ایمن و روان زائران در حال انجام است.