روند استانداردسازی تجهیزات بازی کودکان در پارک‌های اراک با همکاری شهرداری و اداره‌کل استاندارد استان مرکزی ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که تاکنون ۳۳ مجموعه موفق به دریافت گواهینامه استاندارد شده‌اند و تجهیز و ایمن‌سازی سایر بوستان‌های شهر نیز در دست اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اراک گفت: از ابتدای سال جاری حدود ۱۰ ست بازی کودکان در پارک‌های این شهر نصب شده و ۲۰ ست بازی دیگر نیز در حال خریداری است تا پس از تأمین، در بوستان‌های سطح شهر نصب شود.

مهدی فدوی افزود: شهرداری اراک از سال گذشته تاکنون ۳۳ دستگاه ست بازی کودکان را با رعایت الزامات استاندارد تهیه کرده که تمامی آنها به تأیید اداره‌کل استاندارد استان مرکزی رسیده‌اند.

معاون ارزیابی و انطباق اداره‌کل استاندارد استان مرکزی نیز با اشاره به اجباری بودن استاندارد تجهیزات بازی کودکان گفت: این تجهیزات مشمول استاندارد اجباری هستند و بر اساس ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، بهره‌برداران موظف به استانداردسازی آنها هستند.

شریفی افزود: هم‌اکنون حدود ۹۰ مجموعه و پارک در سطح شهر اراک در فرآیند ایمن‌سازی، بهسازی و استانداردسازی تجهیزات بازی کودکان قرار دارند.

وی با بیان اینکه پیش از آغاز این طرح، ۱۰۳ مجموعه دارای تجهیزات بازی در سطح شهر وجود داشت، گفت: تنها بخشی از این مجموعه‌ها دارای گواهینامه استاندارد بودند و بسیاری از تجهیزات، الزامات لازم را نداشتند.

معاون ارزیابی و انطباق اداره‌کل استاندارد استان مرکزی ادامه داد: در راستای اجرای برنامه استانداردسازی، وسایل بازی فاقد امکان انطباق با استاندارد‌ها جمع‌آوری شد و در نهایت ۹۰ مجموعه برای طی مراحل اخذ گواهینامه استاندارد ثبت شدند.

شریفی خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۳ مجموعه موفق به دریافت گواهینامه استاندارد تجهیزات بازی کودکان شده‌اند و فرآیند استانداردسازی سایر پارک‌های شهر نیز با همکاری شهرداری اراک ادامه دارد