مدیرعامل شرکت ملی پست در مراسم معرفی رضا فرنقی‌زاد به عنوان عضو هیئت مدیره این شرکت، از وی خواست تا در تقویت ویژند (برند) شرکت ملی پست، معرفی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های این مجموعه، حفظ پایداری شبکه پستی و ارتقای فرهنگ سازمانی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد احمدی مدیرعامل شرکت ملی پست امروز در مراسم معرفی رضا فرنقی‌زاد به عنوان عضو هیئت مدیره این شرکت که با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد، با قدردانی از تلاش‌های محمدرضا پاکدل طی دو سال گذشته، بر اهمیت برنامه‌محوری و کار تیمی در پیشبرد اهداف شرکت ملی پست تأکید کرد و گفت: رویکرد برنامه‌محور در دو سال اخیر دستاورد‌های توسعه‌ای قابل توجهی برای شبکه پستی کشور به همراه داشته است.

معاون وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به روند اجرای پروژه ملی مکان محور «جی‌نف» افزود: پیشرفت این پروژه در آغاز دولت چهاردهم حدود ۵۰ درصد بود که با تلاش مجموعه شرکت ملی پست و همکاری دستگاه‌های مرتبط، اکنون به ۷۵ درصد رسیده است.

معاون وزیر ارتباطات همچنین نیروی انسانی را مهم‌ترین سرمایه شرکت ملی پست دانست و اظهار کرد: در راستای صیانت از این سرمایه ارزشمند، اقدامات متعددی برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و به‌روز شدن تعهدات شرکت نسبت به پیمانکاران انجام شده است.

تأکید بر تقویت برند ملی پست و فرهنگ سازمانی

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست در ادامه با تبریک انتصاب رضا فرنقی‌زاد، از وی خواست با همراهی تیم مدیریتی، در تحقق برنامه‌ها و اهداف شرکت، تقویت برند شرکت ملی پست، معرفی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های این مجموعه، حفظ پایداری شبکه پستی و ارتقای فرهنگ سازمانی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

در پایان این مراسم، حکم انتصاب رضا فرنقی‌زاد به عنوان عضو هیأت‌مدیره شرکت ملی پست و همچنین لوح سپاس محمدرضا پاکدل، از سوی محمد احمدی اهدا شد.

در حکم انتصاب رضا فرنقی‌زاد که به امضای سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده است، بر محور‌هایی همچون بهبود معیشت، منزلت، توانمندسازی و افزایش رضایتمندی سرمایه انسانی، توسعه برند شرکت ملی پست، تقویت نقش این شرکت در توسعه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور و توسعه ساختاری و استقرار حکمرانی هوشمند در شرکت ملی پست تأکید شده است.

رضا فرنقی‌زاد دارای مدرک دکترای حرفه‌ای پزشکی است و از سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز کرده است.

وی در طول بیش از دو دهه فعالیت حرفه‌ای، مسئولیت‌هایی از جمله مدیرکل دفتر مدیرعامل، روابط بین‌الملل و دبیر هیئت‌مدیره پست‌بانک ایران، مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بر عهده داشته است.



در پایان این مراسم مدیرعامل شرکت ملی پست همچنین از خدمات محمدرضا پاکدل، عضو پیشین هیأت‌مدیره، قدردانی کرد.



