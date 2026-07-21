در جلسه کار گروه امنیت غذایی استان قم، بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه بهداشتی در آستانه اربعین حسینی و تشدید نظارت‌ها بر سلامت محصولات غذایی برای میزبانی ایمن از زائران تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و افزایش حجم تردد زائران و مسافران در استان قم، جلسه گروه کاری امنیت غذایی با تمرکز ویژه بر آمادگی‌های بهداشتی برگزار شد. در این نشست که به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، بر لزوم رصد مستمر شاخص‌های سلامت جهت ارائه خدمات مطلوب و پیشگیری از هرگونه مخاطره بهداشتی در جریان اجتماعات مذهبی تأکید شد.

آقای مرتضی حیدری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قم، در این نشست با تأکید بر اینکه امنیت غذایی مردم اصلی‌ترین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی است، گفت: نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر حفظ سلامت عمومی، از حقوق تولیدکنندگان نیز صیانت شود.



وی خواستار انسجام حداکثری میان دستگاه‌های نظارتی شد و افزود: تحقق امنیت غذایی پایدار، نیازمند رویکردی هدفمند و مستمر است که تمامی نهاد‌های مسئول باید در آن نقش‌آفرینی کنند.

در همین راستا، دکتر ابرازه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز با بیان اینکه سلامت مردم خط قرمز این دانشگاه است، از تداوم نظارت‌های دقیق تیم‌های بهداشت محیط خبر داد.

وی تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی تمامی توان خود را برای حفظ سلامت عمومی به‌کار گرفته و در آستانه برپایی آیین اربعین روند پایش‌ها با جدیت و بدون اغماض در سطح استان ادامه خواهد یافت.

دکتر محبی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم نیز با اشاره به ضرورت تشدید مراقبت‌های بهداشتی در ایام پیش رو گفت: با توجه به جایگاه قم به عنوان کانون تردد زائران، تمامی ظرفیت‌های اجرایی باید در یک هماهنگی بین‌بخشی، نظارت بر سلامت مواد غذایی و بیماری‌های منتقله از آب و غذا را در اولویت قرار دهند تا زائران و مجاوران از بالاترین سطح امنیت بهداشتی برخوردار شوند.

گفتنی است در این جلسه، علاوه بر تدابیر ویژه اربعین، اجرای تفاهم‌نامه‌های همکاری میان معاونت غذا و دارو و اداره‌کل استاندارد، ضابطه‌مند کردن واحد‌های تولیدی محصولات گلخانه‌ای، پایش دقیق سموم و آفات کشاورزی و همچنین بررسی زیرساخت‌های لازم برای استقرار مراکز اورژانس در ایستگاه‌های آتش‌نشانی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.