مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی آذربایجان‌غربی گفت: ماندگاری شیرهای پاستوریزه و استریلیزه حاصل فرآیندهای استاندارد تولید و بسته‌بندی است و به استفاده از مواد نگهدارنده ارتباطی ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرزاد صیادی‌فر با اشاره به برخی باورهای نادرست درباره محصولات لبنی اظهار کرد: تصور رایج مبنی بر اینکه ماندگاری بالای شیرهای پاستوریزه و استریلیزه ناشی از استفاده از مواد نگهدارنده است، از نظر علمی صحیح نیست و این ماندگاری به فرآیندهای حرارتی استاندارد و فناوری‌های نوین بسته‌بندی وابسته است.

وی افزود: در تولید این محصولات، فرآوری حرارتی و استفاده از بسته‌بندی‌های چندلایه استریل (اسپتیک) با جلوگیری از نفوذ نور، اکسیژن و عوامل آلاینده، شرایط لازم برای حفظ کیفیت و ایمنی شیر را تا زمان باز شدن بسته فراهم می‌کند.

مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه بسته‌بندی بخشی از زنجیره ایمنی مواد غذایی محسوب می‌شود، گفت: این فناوری از رشد مجدد میکروارگانیسم‌ها و بروز واکنش‌های اکسیداتیو جلوگیری کرده و بدون نیاز به مواد نگهدارنده، ماندگاری محصول را افزایش می‌دهد.

صیادی‌فر ادامه داد: تمامی مراحل تولید شیر، از دریافت شیر خام تا عرضه محصول، بر اساس استانداردهای سازمان غذا و دارو تحت نظارت و کنترل کیفی قرار دارد و آزمون‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی به‌طور مستمر انجام می‌شود تا سلامت و کیفیت محصول تضمین شود.

وی تأکید کرد: ماندگاری شیرهای صنعتی نتیجه به‌کارگیری دانش فنی، فرآیندهای استاندارد تولید و فناوری‌های نوین بسته‌بندی است و افزایش آگاهی عمومی درباره این موضوع می‌تواند به تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان به محصولات لبنی و ارتقای امنیت غذایی کمک کند.