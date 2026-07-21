فرمانده یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان از توقیف ۳۲ دستگاه خودروی هنجارشکن در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد و گفت: پلیس با هرگونه رفتار مخاطره‌آمیز و برهم‌زننده آرامش شهروندان، قاطعانه برخورد می‌کند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،سرهنگ حسین‌خانی، فرمانده یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان، از توقیف ۳۲ دستگاه خودروی هنجارشکن در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهر کرمان خبر داد.

وی با تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: این خودرو‌ها به دلیل انجام حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز، ایجاد مزاحمت برای شهروندان و اخلال در نظم عمومی شناسایی و توقیف شدند.

فرمانده یگان امداد شهرستان کرمان با تأکید بر اینکه تأمین امنیت و آرامش شهروندان از اولویت‌های پلیس است، افزود: اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی با هدف پیشگیری از رفتار‌های هنجارشکنانه و افزایش احساس امنیت عمومی به‌صورت مستمر ادامه دارد.

سرهنگ حسین‌خانی با هشدار به رانندگان متخلف تصریح کرد: یگان امداد با هرگونه رفتار قانون‌شکنانه و اقداماتی که موجب سلب آسایش و امنیت شهروندان شود، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد عده‌ای با رفتار‌های پرخطر، نظم و آرامش شهر را بر هم بزنند.