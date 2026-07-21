به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ کمیل ابراهیمی با اشاره به دریافت گزارشی مبنی براحتکار ارزاق عمومی در یک انبار غیرمجاز در شهرستان و بررسی موضوع توسط پلیس گفت: ماموران پلیس آگاهی پس از تحقیقات همه جانبه و اطمینان از صحت موضوع، پس ازشناسایی محل مورد نظر با هماهنگی قضایی و همراهی نمایندگان ادارات صمت و تعزیرات حکومتی به این مکان اعزام شدند.

وی از کشف ۱۵۶ عدد روغن یک و نیم لیتری، ۵۰۰ کیسه چای خشک نیم کیلوئی، ۴۸۰ عدد رب گوجه نیم کیلوئی و ۲۵۰ کیلو گرم قند و شکر و تعدادی اقلام دیگر از این انبار خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی سیاهکل گفت: متهم ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.