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مجمع انتخاباتی هیات تیراندازی با کمان استان بوشهر تشکیل و فرزاد ادیبان با کسب اکثریت آرا رئیس هیات شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر در این مجمع با اشاره به سوابق این رشته ورزشی در استان اظهار داشت: هیات تیراندازی با کمان استان بوشهر در گذشته جایگاه برجستهای در سطح کشور در حوزه قهرمانپروری داشته است که لازم است با برنامهریزی دقیق، این مسیر موفقیت دوباره احیا شود.
موسی کشتکار با تأکید بر حمایت همه جانبه ادارهکل ورزش و جوانان از این رشته ورزشی افزود: تیراندازی با کمان از جمله رشتههای مورد توجه در برنامههای توسعهای ورزش استان است و ما تمام توان خود را برای ارتقای سطح کیفی و جایگاه این ورزش در سطح ملی به کار خواهیم گرفت.
وی تأکید کرد: برنامههای ارائه شده از سوی رئیس جدید هیات در بازههای زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار میگیرد و عملکرد وی پس از شش ماه پایش خواهد شد.
کشتکار همچنین تقویت زیرساختهای اقتصادی هیئت را ضروری دانست و بیان کرد: یکی از اولویتهای مهم برای توسعه پایدار این رشته، جذب حامیان مالی (اسپانسرها) و تقویت پشتوانه اقتصادی فعالیتهای هیات است تا شاهد استقلال مالی و اجرای برنامهها بدون دغدغه باشیم.
وی بر ضرورت توسعه فراگیر تیراندازی با کمان در سراسر استان تأکید کرد و گفت: فعال کردن هیاتهای شهرستانی، برگزاری مستمر کلاسهای آموزشی برای داوران و مربیان و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای آموزش و پرورش برای استعدادیابی، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار جدی هیات جدید قرار گیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان با بیان اینکه مسیر قهرمانی در تیراندازی با کمان تنها از طریق استعدادیابی اصولی و تمرینات مداوم هموار میشود، گفت: امیدواریم با همدلی اهالی این ورزش و برنامههای رئیس جدید، شاهد شکوفایی استعدادهای درخشان در این رشته جذاب ورزشی در استان بوشهر باشیم.
رئیس فداسیون تیراندازی با کمان هم که بصورت برخط در این نشست حضور داشت اظهار داشت: رئیس هیات منتخب استان میبایست با تیم کاری خود دوباره برای احیای این رشته در سطح استان تلاش کنند.
غلامرضا شعبانی بهار اضافه کرد: این استان ظرفیتهای خوبی برای میزبانی اردوهای تیم ملی و مسابقات کشوری دارد که در آینده همچنون گذشته این میزبانیها در این استان برگزار خواهد شد.