به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عظیم طهماسبی اظهار کرد: بر اساس برنامه اعلامی از چهارم مردادماه، پروازهای مسیر ارومیه–تهران و بالعکس به صورت هفتگی با همکاری یک شرکت هواپیمایی در روزهای یکشنبه و چهارشنبه برقرار خواهد شد.



وی افزود: بر این اساس، پرواز ساعت ۶ صبح از تهران به مقصد ارومیه پرواز کرده و پس از ورود به فرودگاه ارومیه، ساعت ۸ صبح این فرودگاه را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.



مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی همچنین از برقراری پروازهای مسیر ارومیه–مشهد توسط این شرکت هواپیمایی در تاریخ‌های ۱۱ و ۱۴ مردادماه نیز خبر داد و گفت: در این برنامه، پرواز ساعت ۶ صبح از تهران به مقصد ارومیه انجام می‌شود و پس از ورود به فرودگاه ارومیه، ساعت ۸:۱۵ صبح فرودگاه ارومیه را به مقصد مشهد مقدس ترک خواهد کرد.

طهماسبی ادامه داد: در مسیر بازگشت نیز پرواز ساعت ۱۱:۱۵ از مشهد مقدس به مقصد ارومیه انجام شده و پس از ورود به فرودگاه ارومیه، ساعت ۱۴ این فرودگاه را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت توسعه شبکه پروازی فرودگاه ارومیه خاطرنشان کرد: در صورت استقبال هم‌استانی‌ها و مسافران از پروازهای مسیر ارومیه–مشهد، برنامه‌ریزی لازم برای استمرار و برقراری منظم این پروازها انجام خواهد شد.