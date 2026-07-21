پخش زنده
امروز: -
معاون پلیس فتا گفت: شهروندان پیش از هرگونه انتقال وجه، صحت درخواست را از طریق تماس مستقیم بررسی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: مجرمان سایبری با دسترسی به حسابهای کاربری و جعل هویت دوستان و آشنایان، اقدام به ارسال پیام با محتوای نیاز فوری مالی میکنند.
وی افزود: آنها معمولا بهانههایی مثل جا گذاشتن کارت بانکی یا وضعیت اضطراری در بیمارستان را مطرح میکنند تا شما را وادار به واریز سریع وجه به حسابهای ناشناس کنند.
به گفته معاون پلیس فتا: شهروندان نباید تحت هیچ شرایطی فریب عجله و درخواستهای اضطراری را بخورید و پیش از هرگونه اقدامی، حتما با تماس تلفنی مستقیم با آن شخص، از صحت درخواست مطمئن شوید.
وی ادامه داد: در صورت مواجهه با موارد مشکوک، حتما موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا وبسایت policefata.ir به پلیس فتا گزارش دهید.