به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی روز سه‌شنبه (۳۰ تیر) اعلام کرد که کشور‌های عضو این نهاد از ۱۱ مارس (۲۰ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون حدود ۲۹۰ میلیون بشکه نفت از ذخیره‌سازی‌های راهبردی خود برداشت کرده‌اند.

اعضای آژانس بین‌المللی انرژی در ماه مارس توافق کردند که به‌منظور مقابله با افزایش قیمت جهانی نفت خام پس از آغاز جنگ آمریکا و ژیم صهیونیستی علیه ایران، مقدار بی‌سابقه ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخیره‌سازی‌های راهبردی برداشت کنند.

این تصمیم بیشترین آزادسازی هماهنگ ۳۲ عضو آژانس از ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت تاکنون است که به‌منظور تضمین ثبات بازار‌های نفت انجام شد.