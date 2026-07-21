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مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش ۷ درصدی تلفات حوادث رانندگی در سه ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۱۰۸ نفر در تصادفات جادهای و شهری استان جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش ۷ درصدی تلفات حوادث رانندگی در سه ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۱۰۸ نفر در تصادفات رانندگی استان جان خود را از دست دادند.
علی عباسی افزود: از مجموع جانباختگان حوادث رانندگی، ۹۰ نفر مرد و ۱۸ نفر زن بودند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته است.
وی گفت: شهرستانهای ساری با ۲۲ فوتی، بابل با ۱۵ فوتی و آمل با ۱۱ فوتی بیشترین تلفات رانندگی را ثبت کردند و در شهرستان محمودآباد نیز در این مدت هیچ مورد فوتی ناشی از تصادفات گزارش نشد.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به محل وقوع حوادث افزود: از مجموع ۱۰۸ جانباخته، ۷۸ نفر در محورهای برونشهری و راههای روستایی جان باختند که این بخش با کاهش ۹ درصدی همراه بوده است. همچنین ۳۰ نفر نیز در حوادث درونشهری جان خود را از دست دادند که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.
عباسی همچنین از افزایش شمار مصدومان تصادفات خبر داد و گفت: در سه ماه نخست امسال ۴ هزار و ۲۹۵ نفر به دلیل مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد افزایش یافته است.
وی رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را از مهمترین شاخصهای توسعهیافتگی و ارتقای فرهنگ عمومی دانست و بر نقش آموزش و فرهنگسازی در کاهش تلفات و مصدومان حوادث رانندگی تأکید کرد.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران افزود: دستگاههای اجرایی استان میتوانند با بهرهگیری از آمارهای پزشکی قانونی، برنامههای پیشگیرانه و آموزشی مؤثری را برای ارتقای آگاهی عمومی و کاهش سوانح رانندگی اجرا کنند.