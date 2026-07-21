دیدار استاندار آذربایجان شرقی با معاون صنایع، ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت
استاندار آذربایجان شرقی در دیدار با معاون صنایع، ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت موضوع نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و تقویت لجستیک واحدهای تولیدی استان را پیگیری کرد.
در این دیدار استاندار آذربایجان شرقی و معاون صنایع، ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت بر ضرورت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در کلانشهر تبریز و دیگر مناطق استان تاکید و درباره تامین اعتبار و برنامهریزی برای تحقق این امر گفتگو کردند.
همچنین در این نشست بر تقویت لجستیک واحدهای تولیدی استان در قالب سهشنبههای اقتصادی تاکید شد.