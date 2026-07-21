استاندار آذربایجان شرقی در دیدار با ‌‌‌معاون صنایع، ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت موضوع نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تقویت لجستیک واحدهای تولیدی استان را پیگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در ادامه برنامه‌های دوشنبه‌های کاری در تهران با سید حامد جبل عاملی معاون صنایع، ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار استاندار آذربایجان شرقی و معاون صنایع، ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت بر ضرورت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در کلانشهر تبریز و دیگر مناطق استان تاکید و درباره تامین اعتبار و برنامه‌ریزی برای تحقق این امر گفتگو کردند.

همچنین در این نشست بر تقویت لجستیک واحد‌های تولیدی استان در قالب سه‌شنبه‌های اقتصادی تاکید شد.