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مدیر اجرایی سامانه امداد زائر استان کرمانشاه گفت: سامانه امداد زائر در کرمانشاه آماده خدمات رسانی به زائران اربعین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیر اجرایی سامانه امداد زائر در استان کرمانشاه گفت: سامانه خدمات رسانی امداد زائر برای اولین بار در استان کرمانشاه از سال ۱۳۹۳ راه اندازی شد تا به زائران اربعین خدمات رسانی کند.
گودینی افزود: سال گذشته ۱۹ هزار نفر برای دریافت خدمات با این سامانه تماس گرفتهاند.
اسکان و تغذیه، خدمات خودرویی، حقوقی و همراه بیمار از مهمترین مزایای خدمات امداد زائر است.