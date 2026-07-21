به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیر اجرایی سامانه امداد زائر در استان کرمانشاه گفت: سامانه خدمات رسانی امداد زائر برای اولین بار در استان کرمانشاه از سال ۱۳۹۳ راه اندازی شد تا به زائران اربعین خدمات رسانی کند.

گودینی افزود: سال گذشته ۱۹ هزار نفر برای دریافت خدمات با این سامانه تماس گرفته‌اند.

اسکان و تغذیه، خدمات خودرویی، حقوقی و همراه بیمار از مهمترین مزایای خدمات امداد زائر است.