ه گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی در دیدار با رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان، بر آمادگی موکب منطقه ۵ صنعت نفت وزارت نفت برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در مرز تمرچین تأکید کرد.

جمشید درستکار در دیدار با قنبر کریم‌نژاد، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان، در خصوص هماهنگی‌های لازم برای برپایی موکب منطقه ۵ صنعت نفت وزارت نفت در مرز تمرچین گفت‌و‌گو کرد.

درستکار با اشاره به اینکه خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توفیقی معنوی است، اظهار کرد: چند سالی است که با فعال شدن مرز تمرچین در ایام اربعین، موکب منطقه ۵ صنعت نفت با مشارکت شرکت‌های تابعه وزارت نفت در این مرز برپا شده و به زائران داخلی و خارجی خدمات ارائه می‌کند.

وی افزود: برنامه‌ریزی شده است امسال نیز این موکب در سه وعده صبحانه، ناهار و شام از زائران حسینی پذیرایی کند.

در این دیدار، قنبر کریم‌نژاد نیز ضمن قدردانی از مشارکت شرکت گاز آذربایجان‌غربی و سایر شرکت‌های صنعت نفت در برپایی موکب اربعین، آمادگی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان را برای هرگونه همکاری به منظور ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران اعلام کرد.