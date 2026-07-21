آمادگی موکب صنعت نفت برای خدمترسانی به زائران اربعین در مرز تمرچین
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی بر آمادگی موکب صنعت نفت برای خدمترسانی به زائران اربعین تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی در دیدار با رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان، بر آمادگی موکب منطقه ۵ صنعت نفت وزارت نفت برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی در مرز تمرچین تأکید کرد.
جمشید درستکار در دیدار با قنبر کریمنژاد، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان، در خصوص هماهنگیهای لازم برای برپایی موکب منطقه ۵ صنعت نفت وزارت نفت در مرز تمرچین گفتوگو کرد.
درستکار با اشاره به اینکه خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توفیقی معنوی است، اظهار کرد: چند سالی است که با فعال شدن مرز تمرچین در ایام اربعین، موکب منطقه ۵ صنعت نفت با مشارکت شرکتهای تابعه وزارت نفت در این مرز برپا شده و به زائران داخلی و خارجی خدمات ارائه میکند.
وی افزود: برنامهریزی شده است امسال نیز این موکب در سه وعده صبحانه، ناهار و شام از زائران حسینی پذیرایی کند.
در این دیدار، قنبر کریمنژاد نیز ضمن قدردانی از مشارکت شرکت گاز آذربایجانغربی و سایر شرکتهای صنعت نفت در برپایی موکب اربعین، آمادگی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان را برای هرگونه همکاری به منظور ارتقای کیفیت خدماترسانی به زائران اعلام کرد.