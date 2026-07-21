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فرماندار میبد با تأکید بر ضرورت تشدید پایش بیماریهای دامی در مجتمعهای دامپروری و واحدهای نگهداری دام خانگی، خواستار اجرای بهموقع برنامههای واکسیناسیون و تأمین اعتبارات لازم برای پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فرماندار میبد در دیدار با مدیرکل دامپزشکی استان یزد، بر ضرورت حمایت از برنامههای پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی و تأمین منابع مورد نیاز این حوزه تأکید کرد.
سید مهدی طباطبائی با اشاره به اهمیت حفظ سلامت دام و جامعه گفت: دامپزشکی باید در فصل جاری، مجتمعهای دامی و واحدهای نگهداری دام خانگی را بهصورت مستمر و دقیق پایش کند و با اجرای بهموقع برنامههای واکسیناسیون، از بروز و گسترش بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام جلوگیری شود.
وی افزود: پیشگیری از بیماریها، علاوه بر حفظ سرمایههای دامی، نقش مهمی در تأمین سلامت عمومی جامعه دارد و حمایت از مجموعه دامپزشکی در این مسیر ضروری است.
مدیرکل دامپزشکی استان یزد نیز در این دیدار با تشریح عملکرد این مجموعه، از ارائه خدمات گسترده در حوزه کنترل و پیشگیری از بیماریهای دامی خبر داد.
فاتحینیا گفت: دامپزشکی استان یزد در بخش مبارزه با بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام، در یک بازه زمانی مشخص بیش از ۲۷ میلیارد تومان هزینه کرده و تمامی این خدمات بهصورت رایگان برای صیانت از سلامت عمومی و حفظ سرمایههای دامی ارائه شده است.
وی با اشاره به محدودیتهای اعتباری، بر ضرورت حمایت بیشتر فرمانداری برای تقویت زیرساختها و تأمین نیازهای دامپزشکی شهرستان میبد تأکید کرد و خواستار مشارکت بیشتر دستگاههای اجرایی در تداوم این خدمات شد.