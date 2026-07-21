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"ائتلاف خلع سلاح هستهای : همزمان با آغاز نخست وزیری اندی برنهام، در نامهای به او از او خواسته است که مسیر متفاوتی از مسیر فاجعه بار استارمر در پیش گیرد. "
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، ائتلاف خلع سلاح هستهای " (Campaign for Nuclear Disarmament) در بیانیهای نوشت:" همزمان با آغاز نخست وزیری اندی برنهام، در نامهای به او از او خواسته است که مسیر متفاوتی از مسیر فاجعه بار استارمر در پیش گیرد. "
ائتلاف خلع سلاح هستهای در انگلیس، در بیانیه خود نوشت:" ما علاوه بر لغو تصمیم خرید جتهای جنگنده با قابلیت حمل سلاحهای هستهای و به جای آن اختصاص هزینههای نظامی برای حل مشکلات اجتماعی و تقویت خدمات عمومی، از او میخواهیم که به حمایت بریتانیا از جنگهای مرگبار ترامپ پایان دهد. پس از فروپاشی آتشبس، جنگ غیرقانونی به رهبری ایالات متحده علیه ایران اکنون بار دیگر به رویارویی تمامعیار تبدیل شده است. نزدیک به چهل غیرنظامی ایرانی و تعدادی از نیروهای آمریکایی در عراق و اردن کشته شدهاند.
ما از برنهام میخواهیم که برای یافتن راهحلی دیپلماتیک برای این بحران تلاش کند و اطمینان حاصل کند که بریتانیا از جنگ غیرقانونی دیگری حمایت نمیکند. این به معنای کنار گذاشتن استفاده از پایگاههای بریتانیا توسط دولت ترامپ و خروج تمام حضور نظامی بریتانیا در تنگه هرمز و منطقه وسیعتر است. "
ائتلاف خلع سلاح هستهای در انگلیس میگوید:" برای خلاص شدن جهان از سلاحهای هستهای - قدرتمندترین و سمیترین سلاحهایی که تاکنون ایجاد شده و همه اشکال زندگی را تهدید میکند - تلاش میکند. ما با همه افرادی که به صلح، عدالت و آیندهای عاری از سلاحهای هستهای اعتقاد دارند، همکاری میکنیم. "