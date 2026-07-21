

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر بیژن رنجبر با صدور احکامی جداگانه روسای دانشگاه آزاد اسلامی در استان‌های گلستان، گیلان، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، کرمان، کردستان، اردبیل و یزد را در سمت خود ابقا کرد.

بر این اساس حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سیدعلی طاهری در سمت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در استان گلستان ، واحد گرگان، دکتر مجتبی ملکی چوبری در سمت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در استان گیلان واحد رشت، دکتر محمدرضا ولیلو در سمت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در استان آذربایجان غربی واحد ارومیه ابقا شدند.

همچنین دکتر رنجبر با صدور حکمی دکتر محمدرضا دهقانی اشکذری را در سمت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در استان یزد واحد یزد و دکتر علیرضا منتظری توکلی را در سمت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در استان کرمان واحد کرمان ابقا کرد.

براساس احکام صادر شده، دکتر زریر صالح‌پور سروک در سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در استان کهگیلویه و بویراحمد واحد یاسوج ، دکتر کیوان شافعی در سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در استان کردستان واحد سنندج و دکتر عارف جلیلی ایرانی در سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در استان اردبیل واحد اردبیل ابقا شدند.