طنین ضرب و زنگ پهلوانی در شهر پاتاوه
برنامه اجرای ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی با استقبال پرشور شهروندان در بخش پاتاوه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول هیات ورزش زورخانهای استان گفت: هدف از برگزاری ورزش زورخانه ای، توسعه ورزشهای سنتی، آشنایی نسل جوان با ارزشهای اخلاقی و معنوی حاکم بر گود زورخانه و ترویج فرهنگ جوانمردی در جامعه است.
رحیمی با ابراز خرسندی از استقبال چشمگیر مردم پاتاوه از این آیین، بر تداوم و استمرار چنین برنامههایی در این بخش و سایر مناطق استان تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود، ابراز امیدواری کرد زیرساختهای لازم برای راهاندازی رسمی ورزش زورخانهای در شهر پاتاوه فراهم شود. مسئول هیات ورزش زورخانهای استان گفت: پاتاوه هفتمین شهر استان کهگیلویه و بویراحمد دارای هیات مستقل ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی تبدیل می شود.