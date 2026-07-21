برنامه اجرای ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با استقبال پرشور شهروندان در بخش پاتاوه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول هیات ورزش زورخانه‌ای استان گفت: هدف از برگزاری ورزش زورخانه ای، توسعه ورزش‌های سنتی، آشنایی نسل جوان با ارزش‌های اخلاقی و معنوی حاکم بر گود زورخانه و ترویج فرهنگ جوانمردی در جامعه است.

رحیمی با ابراز خرسندی از استقبال چشمگیر مردم پاتاوه از این آیین، بر تداوم و استمرار چنین برنامه‌هایی در این بخش و سایر مناطق استان تأکید کرد.