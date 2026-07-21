

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: این رویداد ملی با محوریت اشعار زنده‌یاد قیصر امین‌پور، در سه بخش کتاب صوتی، پادکست و کتاب رادیویی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان تا ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

داریوش آقاسی گفت: این جشنواره با هدف ترویج زبان و ادبیات فارسی، گسترش فرهنگ مطالعه و شنیدن آثار ادبی، تقویت مهارت‌های خوانش، روایت‌گری، نقد و تحلیل ادبی و شناسایی و حمایت از استعداد‌های کودکان، نوجوانان و فعالان حوزه تولیدات صوتی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به انتخاب آثار قیصر امین‌پور به عنوان محور دومین دوره جشنواره افزود: شعر این شاعر برجسته معاصر، با برخورداری از زبانی صمیمی، اندیشه‌ورز و سرشار از مفاهیم انسانی، اجتماعی و اخلاقی، ظرفیت ارزشمندی برای گفت‌و‌گو با نسل کودک و نوجوان دارد و جشنواره «رادیو رود» تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه صدا، زمینه بازخوانی و درک عمیق‌تر این آثار را فراهم کند.

آقاسی گفت: نخستین جشنواره ملی «رادیو رود» با محوریت کتاب ارزشمند گلستان سعدی برگزار شد و با استقبال گسترده کودکان، نوجوانان، مربیان، معلمان و علاقه‌مندان به ادبیات فارسی از سراسر کشور همراه بود. تجربه ارزشمند دوره نخست نشان داد که رسانه‌های صوتی می‌توانند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مطالعه و معرفی آثار فاخر ادبی ایفا کنند.

وی ادامه داد: بر همین اساس، در دومین دوره جشنواره، اشعار زنده‌یاد قیصر امین‌پور به عنوان محور اصلی انتخاب شده است تا مخاطبان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، از مسیر تولید پادکست، کتاب صوتی و کتاب رادیویی، ارتباطی عمیق‌تر با شعر، اندیشه و ادبیات معاصر ایران برقرار کنند.

آقاسی از پیش‌بینی امتیاز ویژه برای آثار مرتبط با مفاهیم دفاع مقدس، مقاومت، ایثار و شهادت خبر داد و افزود: در کنار بخش رقابتی، نشست‌های آموزشی و ترویجی با حضور شاعران و استادان این حوزه نیز با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان با زندگی و آثار قیصر امین‌پور و آموزش تولید کتاب صوتی، پادکست و کتاب رادیویی برگزار خواهد شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان با اشاره به گاه‌شمار جشنواره گفت: دریافت آثار از ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. آثار پس از داوری تخصصی، در آیین اختتامیه جشنواره که ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در زادگاه زنده‌یاد قیصر امین‌پور برگزار می‌شود، معرفی و از برگزیدگان با اهدای تندیس، لوح تقدیر و جوایز نقدی تجلیل خواهد شد.

آقاسی در پایان از همه کودکان، نوجوانان، مربیان، فرهنگیان و علاقه‌مندان به شعر و ادبیات دعوت کرد با حضور در این رویداد ملی، سهمی در ترویج ادبیات فارسی و معرفی هرچه بیشتر اندیشه‌ها و آثار ارزشمند زنده‌یاد قیصر امین‌پور داشته باشند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه شیوه‌نامه، ثبت‌نام و ارسال آثار به نشانی https://khz.kpf.ir/Padcast مراجعه کنند و اخبار و اطلاعیه‌های جشنواره را از طریق رسانه‌های اطلاع‌رسانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان دنبال کنند.