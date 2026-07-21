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فرمانده انتظامی شهرستان شهریار از دستگیری ۴ گروگانگیر و رهایی گروگان در عملیات ویژه پلیسی در نصیرآباد شهریار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ میرمحمدرضا موسوی، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره گروگانگیری در نصیرآباد شهرستان شهریار، بررسی موضوع در دستور کار ویژه ماموران پلیس شهریار قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، ماموران انتظامی شهرستان شهریار با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، مخفیگاه گروگانگیران را شناسایی و در عملیاتی ویژه، ۴ متهم را در دهشاد پایین دستگیر کردند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در بازجوییهای پلیسی به جرم خود اعتراف و اعلام داشتند که علت این امر اختلاف حساب در خرید و فروش چند دستگاه خودرو با قربانی بوده است.
فرمانده انتظامی شهرستان شهریار با بیان اینکه گروگان رها شده در سلامتی کامل قرار دارد، خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.