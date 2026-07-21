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شکارچی متخلف ۵ رأس کل وحشی و ۲ رأس قوچ وحشی در شهرستان درمیان دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان درمیان از دستگیری شکارچی متخلف ۵ رأس کل وحشی و ۲ رأس قوچ وحشی در درمیان خبر داد و بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با جرائم زیستمحیطی و متخلفان حوزه حیاتوحش تأکید کرد.
حجتالاسلام حسینی با بیان اینکه این متخلف پس از اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی شناسایی و دستگیر شده است، افزود: پس از تشکیل پرونده قضایی، روند رسیدگی به اتهامات وی مطابق مقررات قانونی در دستورها قرار گرفته است.
وی با قدردانی از همکاری ضابطان و عوامل حفاظت محیط زیست در شناسایی و دستگیری متخلفان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید غیرمجاز، موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات قانونی لازم انجام شود.