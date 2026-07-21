همزمان با هفته بهزیستی، کارگاه خیاطی «خانه دوخت متین» با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده‌های دارای فرد معلول، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در میبد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با هفته بهزیستی، کارگاه خیاطی «خانه دوخت متین» تحت نظارت بهزیستی میبد و با مدیریت مؤسسه «کارساز بنده‌نواز» با حضور معاون توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهزیستی استان یزد، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار میبد و جمعی از مسئولان شهرستان به بهره‌برداری رسید.

معاون توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهزیستی استان یزد در حاشیه این مراسم با تأکید بر اهمیت حمایت از گروه‌های همیار گفت: توانمندسازی جامعه هدف، از اولویت‌های اصلی سازمان بهزیستی است و امید می‌رود این کارگاه با تکیه بر تلاش و توانمندی مددجویان، به یکی از مراکز موفق تولیدی استان یزد تبدیل شود.

مجید فصاحت افزود: ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جامعه هدف، نقش مهمی در افزایش استقلال اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مددجویان دارد و توسعه گروه‌های همیار از برنامه‌های راهبردی بهزیستی در این زمینه است.

رئیس بهزیستی میبد نیز با اشاره به اهداف راه‌اندازی این کارگاه اظهار داشت: این واحد تولیدی با هدف اشتغال‌زایی برای جامعه هدف بهزیستی راه‌اندازی شده و در مرحله نخست، پنج نفر از زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده‌های دارای فرد معلول در آن مشغول به کار شده‌اند و فعالیت خود را با سفارش‌دوزی آغاز کرده‌اند.

جوادیان افزود: بهزیستی میبد در قالب طرح «گروه همیار»، برای تجهیز و راه‌اندازی این کارگاه، ۱۵۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ و ۲۵۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ اختصاص داده است.

وی خاطرنشان کرد: کارگاه «خانه دوخت متین» به انواع چرخ‌های صنعتی شامل راسته‌دوز، سردوز و گلدوزی، تجهیزات پیشرفته اتوکشی، میز برش و سایر ملزومات مورد نیاز تولید مجهز شده و زمینه توسعه فعالیت و افزایش ظرفیت اشتغال در آینده را فراهم کرده است.