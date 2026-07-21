به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر حج و زیارت خوزستان گفت: از آغاز ثبت‌نام زائران اربعین در سامانه سماح، تاکنون یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در سراسر کشور نام‌نویسی کرده‌اند که از این تعداد، ۹۶ هزار نفر مربوط به استان خوزستان است.

محمدامین یاقوت با بیان اینکه خوزستان از نظر تعداد ثبت‌نام زائران در سامانه سماح جزو سه استان برتر کشور است، افزود: زائران برای بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای و ارزی، باید ثبت‌نام خود را در سامانه سماح تکمیل کنند و این کار را به روزهای پایانی موکول نکنند.

وی همچنین با اشاره به گرمای هوا، به مادران باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، قلبی و عروقی توصیه کرد سفر زیارتی خود به کربلا، نجف و عتبات عالیات را به زمان مناسب‌تری موکول کنند.