فرمانده انتظامی فیروزکوه از شناسایی و دستگیری متهمی خبر داد که با استفاده از پوشش مسافرکشی، اقدام به سرقت تلفن همراه و اخاذی از شهروندان می‌نمود. این متهم در یک عملیات دقیق پلیس آگاهی شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد باقر حاتم وند گفت: با تلاش مأموران پلیس آگاهی شهرستان، سارق حرفه‌ای که با پوشش مسافرکش اقدام به سرقت تلفن همراه و سپس اخاذی با سوءاستفاده از اطلاعات شخصی شهروند کرده بود، در یک عملیات دقیق و غافلگیرانه شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: این فرد که با شیوه‌ای فریبکارانه امنیت و آرامش شهروندان را هدف قرار داده بود، پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی گردید.

فرمانده انتظامی فیروزکوه تأکید کرد: حفظ امنیت عمومی و برخورد قاطع با مجرمان، خط قرمز پلیس است. پلیس با قاطعیت و بدون اغماض با افرادی که امنیت عمومی را خدشه‌دار می‌کنند برخورد کرده و اجازه نخواهد داد مجرمان با شیوه‌های فریبکارانه، آرامش مردم را مختل کنند.