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جانباختن یک کودک سهساله بر اثر حمله سگهای بلاصاحب در سنندج، تنها چند روز پس از مجروح شدن یک دختر ۱۲ ساله در حادثهای مشابه، بار دیگر بحران مدیریت سگهای بلاصاحب را به یکی از مهمترین مطالبات شهروندان تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در چند سال گذشته بارها و بارها پیگیر این خطر بیخ گوش شهروندان، از مسئولان متولی، در شهرداری و مسئولان استانی شدند، اما هر بار جز وعده و عید مسئولان چیزی دستگیرشان نشد که نتیجه این بی توجهیها باز هم حادثه دلخراش برای خانوادهای در سنندج را رقم زد.