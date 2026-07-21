معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی مازندران از رفع تصرف ۱۰ هکتار از اراضی دولتی در منطقه مزگاه نوشهر خبر داد و گفت: با اقدام به‌موقع یگان حفاظت، مسیر دسترسی به این اراضی بازگشایی و از تضییع ۵۰۰ میلیارد تومان از بیت‌المال جلوگیری شد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی مازندران از رفع تصرف ۱۰ هکتار از اراضی دولتی در منطقه مزگاه شهرستان نوشهر خبر داد.

احمد تیزبخش گفت: با اقدام قاطع و به‌موقع یگان حفاظت راه و شهرسازی استان، مسیر دسترسی به این اراضی که از سوی افراد سودجو مسدود شده بود، بازگشایی شد.

وی افزود: این اراضی دارای سند رسمی دولت بود و پس از اجرای عملیات، از تصرف غیرقانونی خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد.

تیزبخش ارزش تقریبی این اراضی را ۵ هزار میلیارد ریال، معادل ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با هرگونه تصرف غیرمجاز اراضی دولتی، از شهروندان خواست تخلفات احتمالی را به یگان حفاظت راه و شهرسازی گزارش دهند.

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی مازندران اظهار کرد: مشارکت مردم در شناسایی و گزارش تخلفات، نقش مهمی در صیانت از اراضی ملی و حقوق عمومی دارد.

وی از همکاری نیروهای انتظامی، یگان حفاظت و مسئولان اداره‌کل راه و شهرسازی استان در اجرای این عملیات قدردانی کرد.

تیزبخش ابراز امیدواری کرد با تداوم این اقدامات، روند مقابله با زمین‌خواری و حفاظت از اراضی دولتی در استان با قوت بیشتری ادامه یابد.