سلمان فارسی از چهره‌های بسیار برجسته و تأثیرگذار صدر اسلام و یکی از یاران نزدیک پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) است که به دلیل حکمت، دانش، ساده‌زیستی و تلاش برای کشف حقیقت، جایگاه بسیار ویژه‌ای در فرهنگ اسلامی و ایرانی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سلمان فارسی (که در اصل روزبه نام داشت) را نمی‌توان تنها در یک قالب محدود کرد. او در تاریخ اسلام به عنوان فردی «چندبعدی» شناخته می‌شود که توانست میان تضاد‌های زمانه خود (ایران و عرب، زرتشت و مسیحیت و اسلام، سیاست و معنویت) پلی مستحکم بسازد.

در اینجا مروری کوتاه بر زندگی و ویژگی‌های او داریم:

از «روزبه» تا «سلمان»

او اهل کازرون (جی) یا به روایتی اصفهان بود که در تاریخ ۵۶۸ میلادی در آن منطقه متولد شد. نام اصلی‌اش «روزبه» بود. او از کودکی در جستجوی حقیقت و شناخت دین واقعی بود. در این مسیر، آیین زرتشت را رها کرد، مدتی به مسیحیت روی آورد و در جستجوی پیامبر موعود به شام، موصل و نهایتاً مدینه سفر کرد. در مدینه به بردگی گرفته شد، اما سرانجام با دیدن پیامبر اسلام، نشانه‌هایی که در کتب پیشین درباره او خوانده بود را در وی یافت و مسلمان شد. پیامبر (ص) او را از بردگی آزاد کرد و نامش را «سلمان» نهاد.

چرا او «سلمانِ مُحمدی» است؟

مشهورترین جمله درباره او، کلام پیامبر (ص) در جریان جنگ خندق است که فرمودند: «سلمانُ مِنّا اَهلَ البَیت» (سلمان از ما اهل بیت است). این جمله نشان‌دهنده مقام علمی و معنوی بسیار بالای اوست که حتی از تبار و نژاد فراتر رفته است.

نقش‌آفرینی‌های تاریخی و فکری

پیشنهاد حفر خندق: در جنگ احزاب (خندق)، پیشنهاد استراتژیک سلمان فارسی برای حفر خندق دور تا دور مدینه، ترفندی بود که باعث شکست سپاه مشرکان شد. این اولین باری بود که چنین تاکتیک دفاعی در جنگ‌های اعراب استفاده می‌شد.

استانداری مدائن: پس از رحلت پیامبر (ص)، سلمان از یاران وفادار حضرت علی (ع) ماند. در دوران خلافت خلیفه دوم، او به عنوان حاکم و استاندار «مدائن» (تیسفون، پایتخت ساسانیان) انتخاب شد. او با وجود مقام حکومتی، بسیار ساده‌زیست بود و با دسترنج خود (سبدبافی) زندگی می‌کرد.

ویژگی‌های اخلاقی

خرد و حکمت: سلمان به داشتن خرد عمیق مشهور بود و بسیاری از پیچیدگی‌های الهیاتی و سیاسی زمان خود را با تدبیر حل می‌کرد.

ساده‌زیستی: او نماد پرهیز از دنیاطلبی و مقام‌پرستی است.

جستجوگر حقیقت: داستان زندگی او، داستانِ گذر از تعصبات قومی و مذهبی برای رسیدن به حقیقتی است که او آن را در اسلام و در کنار اهل بیت (ع) یافت.

آرامگاه

سلمان سرانجام، پس از عمری طولانی و بابرکت، در اواخر خلافت عثمان در سال ۳۵ هجری قمری در مدائن ( در نزدیکی بغداد در عراق امروزی) وفات یافت و همان‌جا به خاک سپرده شد. حضرت علی(ع) پیکرش را غسل داد، کفن کرد و بر آن نماز گزارد. همراه آن حضرت، جعفر بن‏ ابی‏طالب و حضرت خضر، در حالی که با هر یک از آن دو هفتاد صف از فرشتگان بودند بر پیکر سلمان نماز گزاردند.آرامگاه او امروزه زیارتگاه مشتاقان است.

سلمان فارسی به عنوان نماد پیوند عمیق ایرانیان با اسلام شناخته می‌شود و به همین دلیل در تقویم رسمی ایران، روزی به نام او نام‌گذاری شده تا یادآور خردورزی، جستجوگری و وفاداری به حقیقت باشد.

آثاری درباره سلمان فارسی

تاب «نفس الرحمن فی فضائل سلمان» با تحقیق و تصحیح حجت الاسلام ایاد کمالی اصل، رتبه شایسته تقدیر گروه علمی تصحیح و تحقیق سیزدهمین همایش کتاب سال حوزه را به خود اختصاص داد.مولف کتاب به صورت جامع و تفصیلی به بررسی فضائل صحابی بزرگ پیامبر (ص)، سلمان فارسی می‌پردازد.از ویژگی‌های این اثر می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد که شاید روایتی درباره‌ی سلمان فارسی نباشد که در آن ذکر شده باشد؛ و نیز لغات غامض و مشکل که در روایات آمده توسط مؤلف کتاب شرح داده می‌شود. اثر از مباحث روایی، تاریخی و جغرافیایی مهم درباره‌ی موضوع کتاب غفلت نورزیده است. درباره‌ی احادیث وارده نیز مؤلف کتاب به ارزش گذاری پرداخته و آنها را بررسی و اعلام رأی می‌کند.

کتاب «سلمان فارسی، استاندار مدائن» نوشته احمد صادقی اردستانی از سوی موسسه بوستان کتاب تجدید چاپ شد. اثر حاضر، شرح حال سلمان فارسی، نخستین ایرانی سعادت‌مندی است که برای شناسایی خدای یکتا و فرار از دست ستم و بیدادگری، بار سفر بست و پس از کاوش‌های فراوان، سرانجام اسلام را پذیرفت و در زمره صحابه بزرگ حضرت محمد(ص) درآمد.

مجموعه «زندگی پر افتخار» شامل ۱۰ جلد زندگی یاران و اصحاب رسول‌خدا است که نویسنده اصلی این اثر مرحوم آیت الله استاد محمد محمدی اشتهاردی است کسی که بیش از ۲۰۰ کتاب را در زمینه‌های تفسیر قرآن، تاریخ اسلام، سیره اهل‌بیت (ع)، ادبیات و ... از خویش به جای نهاده‌است.

با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه سلمان فارسی در تاریخ اسلام، مجلس شورای فرهنگ عمومی کشور، روز هفتم ماه صفر را به نام این یار صدیق پیامبر اکرم (ص) نامگذاری کرد.

این روز با توجه به اینکه در آن سلمان، پیشنهاد حفر خندق را برای دفاع از مدینه ارائه داد، به عنوان روز بزرگداشت او در تقویم ملی کشور ثبت شده است. در روز بزرگداشت سلمان فارسی، به عنوان یکی از بزرگترین شخصیت‌های اسلامی، به یادآوری ارزش‌ها و اندیشه‌های او پرداخته می‌شود.