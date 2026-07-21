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وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامههای سفر رسمی خود به پاکستان، از مقر فرماندهی پلیس اسلامآباد بازدید کرد و با رئیس پلیس پایتخت پاکستان و جمعی از افسران عالیرتبه این نیرو دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد «اسکندر مؤمنی» وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامههای سفر رسمی خود به پاکستان، از مقر فرماندهی پلیس اسلامآباد بازدید کرد و با «سید ناصر علی رضوی» رئیس پلیس پایتخت پاکستان و جمعی از افسران عالیرتبه این نیرو دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که با حضور «طلال چودهری» وزیرمشاور دولت پاکستان در امور کشور برگزار شد، دو طرف بر گسترش همکاریهای پلیسی میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، توسعه تعاملات میان نیروهای انتظامی، تبادل تجربیات و دانش تخصصی، ارتقای آموزشهای حرفهای، تبادل اطلاعات، بهرهگیری از فناوریهای نوین انتظامی و تقویت همکاریها در مقابله با جرائم سازمانیافته، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و دیگر جرائم فرامرزی تاکید کردند.
وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران همچنین از بخشهای مختلف مقر پلیس اسلامآباد و توانمندیهای عملیاتی و فرماندهی این نیرو بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات و ظرفیتهای پلیس پایتخت پاکستان در حوزه حفظ نظم و امنیت عمومی قرار گرفت.
در ادامه این برنامه، اسکندر مؤمنی در مراسم رژه یگانهای پلیس و دانشجویان دانشکده افسری پلیس اسلامآباد حضور یافت و از یگانهای حاضر سان دید.
همچنین در این مراسم، به پاس شایستگی و خدمات جمعی از نیروهای پلیس پاکستان، مدالهای افتخار به آنان اعطا شد.
بازدید از مقر پلیس اسلامآباد بخشی از برنامههای فشرده سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به پاکستان است که با هدف تقویت همکاریهای انتظامی، امنیتی و مرزی، تبادل تجربیات پلیسی و پیگیری توافقات دوجانبه میان دو کشور همسایه در حال انجام است.