پخش زنده
امروز: -
در جلسه امروز شورای شهر تهران برخی از بندهای لایحه حمایت از شهروندان تهرانی در دوره جنگ تحمیلی اصلاح و تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با چهارصد و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران لایحه شهردار تهران درخصوص حمایت از شهروندان تهرانی در جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی بررسی و بندهایی ازآن اصلاح شد.
مهدی چمران ، رییس شورای شهر تهران در این باره گفت: شهرداری تهران برای پرداخت اجاره واحدهای تجاری تمهیداتی در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: همچنین ساخت واحدهای مسکونی و بازسازی منازل خسارت دیده در جنگ اولویت شهرداری تهران قرار گرفته است .