به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با چهارصد و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران لایحه شهردار تهران درخصوص حمایت از شهروندان تهرانی در جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی بررسی و بندهایی ازآن اصلاح شد.

مهدی چمران ، رییس شورای شهر تهران در این باره گفت: شهرداری تهران برای پرداخت اجاره واحدهای تجاری تمهیداتی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین ساخت واحدهای مسکونی و بازسازی منازل خسارت دیده در جنگ اولویت شهرداری تهران قرار گرفته است .