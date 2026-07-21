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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه از اجرای عملیات لایروبی و ضدعفونی آبشخورهای حیاتوحش خبر داد و این اقدام با هدف جلوگیری از انتقال بیماریهای واگیردار میان دامهای اهلی و گونههای جانوری ارزشمند صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا گفت: این اقدام با هدف پیشگیری از شیوع بیماریهای مشترک میان دامهای اهلی و حیات وحش و حفظ سلامت گونههای ارزشمند جانوری انجام شد.
وی افزود: محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه در قالب برنامههای مستمر حفاظتی، عملیات لایروبی، شست و شو و ضدعفونی آبشخورهای حیات وحش را در مناطق تحت مدیریت شهرستان اجرا کردند.
رئیس حفاظت محیط زیست فیروزکوه گفت: این اقدام با هدف حفظ سلامت زیستگاههای طبیعی، کاهش احتمال انتقال بیماریهای مشترک میان دامهای اهلی و حیات وحش و فراهم سازی شرایط مناسب برای استفاده ایمن گونههای جانوری از منابع آبی انجام شده است.
فیروزنیا با اشاره به تهدید بیماریهای واگیردار برای حیات وحش تصریح کرد: بیماریهایی نظیر طاعون نشخوارکنندگان کوچک، تب برفکی و تب مالت میتوانند خسارات جبران ناپذیری به جمعیت گونههای ارزشمند حیات وحش وارد کنند؛ از این رو اجرای اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی در زیستگاهها از اولویتهای اداره حفاظت محیط زیست شهرستان است.
وی خاطرنشان کرد: این عملیات با هدف حفاظت از گونههایی مانند کل و بز وحشی، قوچ و میش، پلنگ و سایر گونههای شاخص منطقه انجام شده و پایش مستمر آبشخورها و اجرای برنامههای پیشگیرانه برای صیانت از تنوع زیستی و کاهش مخاطرات ناشی از بیماریها با جدیت ادامه خواهد داشت.