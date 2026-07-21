شهید احسان ماهرو بختیاری از کارکنان قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) بر روی دستان مردم شهرستان حاجی آباد تشییع و بدرقه شد.

تشییع و بدرقه شهید احسان ماهرو بختیاری در شهرستان حاجی آباد

تشییع و بدرقه شهید احسان ماهرو بختیاری در شهرستان حاجی آباد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ امام جمعه حاجی آباد گفت: این شهید والامقام صبح روز دوشنبه ۲۹ تیر ماه در حمله آمریکای جنایتکار به شهرستان حاجی آباد به شهادت رسید.

بیشتر بخوانید؛ فردا؛ تشییع اعضای پیکر شهدای شناسایی شده مدرسه شجره طیبه میناب

حجت الاسلام مهدی دُری افزود: پیکر مطهر شهید احسان ماهرو بختیاری پس از تشییع در شهرستان دورود استان لرستان به خاک سپرده می‌شود.