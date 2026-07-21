به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، باقری با قدردانی از خیرین و نیکوکاران جلفا اظهار کرد:در سه ماهه نخست امسال میزان مشارکت‌های مردمی در شهرستان جلفا به یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی این افزایش را نشان‌دهنده اعتماد و همراهی خیرین و مردم نیک‌اندیش شهرستان جلفا با بهزیستی دانست و افزود:تداوم این مشارکت‌ها، نقش مهمی در توسعه خدمات حمایتی و توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی دارد.

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی آذربایجان شرقی ضمن تقدیر از خیرین، نیکوکاران و همه حامیان بهزیستی شهرستان جلفا بر تداوم فرهنگ نیکوکاری و گسترش مشارکت‌های مردمی در راستای حمایت از افراد دارای معلولیت، خانواده‌های نیازمند و سایر گروه‌های هدف بهزیستی تاکید کرد.