رشد ۱۰۰ درصدی مشارکتهای مردمی بهزیستی جلفا
معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی آذربایجان شرقی از رشد ۱۰۰ درصدی مشارکتهای مردمی بهزیستی شهرستان جلفا در سه ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
باقری با قدردانی از خیرین و نیکوکاران جلفا اظهار کرد:در سه ماهه نخست امسال میزان مشارکتهای مردمی در شهرستان جلفا به یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی را نشان میدهد.
وی این افزایش را نشاندهنده اعتماد و همراهی خیرین و مردم نیکاندیش شهرستان جلفا با بهزیستی دانست و افزود:تداوم این مشارکتها، نقش مهمی در توسعه خدمات حمایتی و توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی دارد.
معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی آذربایجان شرقی ضمن تقدیر از خیرین، نیکوکاران و همه حامیان بهزیستی شهرستان جلفا بر تداوم فرهنگ نیکوکاری و گسترش مشارکتهای مردمی در راستای حمایت از افراد دارای معلولیت، خانوادههای نیازمند و سایر گروههای هدف بهزیستی تاکید کرد.