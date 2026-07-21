معرفی تعزیههای راهیافته به هفتمین سوگواره ملی اربعین
دبیر هفتمین «سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» از معرفی آثار راهیافته به بخش تعزیه این رویداد ملی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مصطفی بوعذار گفت: در بخش تعزیه و آیینهای نمایشی این دوره از سوگواره، ۳۴ اثر از گروههای مختلف سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی و ارزیابی توسط هیئت انتخاب متشکل از اسماعیل مجللی از استان مرکزی، مجید صادپاپی و ناجی عباسی نیا از استان خوزستان، در نهایت هفت مجلس تعزیه و شبیهخوانی بدون اولویت برای حضور در مرحله نهایی سوگواره انتخاب شدند.
وی افزود: آثار منتخب از استانهای تهران، مرکزی و خوزستان هستند و از تنوع موضوعی و شیوههای اجرایی متناسب با سنتهای اصیل تعزیه و آیینهای نمایشی برخوردارند. همچنین حضور یک مجلس تعزیه به زبان عربی در میان آثار منتخب، بیانگر توجه سوگواره به تنوع فرهنگی و ظرفیتهای بومی در حوزه هنرهای آیینی است.
دبیر هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی ضمن قدردانی از تمامی گروههای تعزیه، شبیهخوانان و هنرمندان متعهدی که آثار خود را به دبیرخانه سوگواره ارسال کردند، گفت: استقبال گروههای تعزیه از این دوره، نشاندهنده جایگاه این رویداد در میان فعالان هنرهای آیینی کشور است و هیئت انتخاب با دقت، نگاه کارشناسانه و بر اساس شاخصهای هنری، محتوایی و اجرایی، آثار راهیافته را برگزید.
آثار راهیافته به بخش تعزیه هفتمین «سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» به شرح زیر است:
۱. تعزیه «شهادت علیاکبر (ع)» به کارگردانی مجید خسروان از استان تهران
۲. تعزیه «امام حسین (ع)» به کارگردانی محمد حیدریاصل از شهرستان شوش، استان خوزستان
۳. تعزیه «عاشورا» به کارگردانی محمدرضا دلایر از شهرستان آبادان، استان خوزستان
۴. تعزیه «سیدالشهدا» به کارگردانی مهدی عسگری از شهرستان تفرش، استان مرکزی
۵. تعزیه «اسیران کربلا» به کارگردانی رامین افشار از شهرستان اهواز، استان خوزستان
۶. تعزیه «روایت خون» به کارگردانی لیلا آرینفر از شهرستان دزفول، استان خوزستان
۷. تعزیه عربی «خرابه شام» به کارگردانی علی مقدم از شهرستان کارون، استان خوزستان
هفتمین «سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» در دو بخش «میدانی» و «تعزیه» به دبیری مصطفی بوعذار، به همت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و با مشارکت ادارهکل هنرهای نمایشی، استانداری خوزستان، ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، انجمن هنرهای نمایشی ایران، انجمن هنرهای نمایشی خوزستان و سایر دستگاههای اجرایی، از ششم تا سیزدهم مردادماه ۱۴۰۵ همزمان با ایام اربعین حسینی در پایانههای مرزی شلمچه و چذابه برگزار خواهد شد.