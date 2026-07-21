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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد: همزمان با برگزاری هزار محفل قرآنی در سراسر کشور به یاد «قائدشهید امت»، شهرستان بافق نیز میزبان یکی از این محافل با حضور قاریان، هنرمندان وقشرهای مختلف مردم بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حجت الاسلام دانشی گفت:همزمان با برگزاری هزار محفل قرآنی در سراسر کشور به یاد «قائدشهید امت»، شهرستان بافق نیز میزبان یکی از این محافل با حضور قاریان، هنرمندان وقشرهای مختلف مردم بود.حجتالاسلام دانشی افزود: به تدبیر ستادهای تصمیمگیری، هزار محفل قرآنی در سراسر کشور برای گرامیداشت یاد و نام این شهید بزرگ جهان اسلام برگزار میشود که یکی از این محافل در شهرستان بافق برپا شد.
وی افزود: این محفل قرآنی با حضور قاریان برجسته استانی و شهرستانی برگزار شد و شرکتکنندگان با تلاوت آیات قرآن کریم، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشتند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد با اشاره به نقش هنرمندان در این مراسم گفت: هنرمندان بافقی نیز در رشتههای مختلف از جمله خوشنویسی، نقاشی، شعرخوانی و اجرای سرود، روایتگر فرهنگ ایثار و مقاومت بودند و ارادت خود را به ساحت مقدس امام مجاهد شهید امت ابراز کردند.
وی ادامه داد: در این آیین که به میزبانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بافق برگزار شد، از آثار هنری هنرمندان بافقی در حوزه طراحی و گرافیک رونمایی و از پدیدآورندگان این آثار نیز تجلیل شد.
حجتالاسلام دانشی حماسهخوانی و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و ولایت فقیه را از بخشهای پایانی این مراسم برشمرد و گفت: این محفل، تجدید بیعتی با ولیفقیه زمان و ادامه راه شهیدان بود که با حضور گسترده مردم و فعالان فرهنگی و هنری شهرستان بافق برگزار شد.