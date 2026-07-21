مدیرعامل بانک مسکن از آغاز ارائه غیرحضوری تسهیلات «ثمر» خبر داد و گفت: این خدمت در راستای توسعه بانکداری دیجیتال و تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی عملیاتی شده و سایر تسهیلات نیز تا پایان مهر به‌صورت غیرحضوری ارائه خواهد شد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل بانک مسکن از عملیاتی شدن دریافت غیرحضوری تسهیلات «ثمر» به عنوان گامی مهم در مسیر توسعه خدمات بانکداری دیجیتال خبر داد.

علی خورسندیان در مراسم رونمایی از این خدمت، تحقق آن را حاصل هم‌افزایی، انسجام و تلاش مستمر مدیران و کارشناسان بانک، به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات عنوان کرد.

وی گفت: توسعه خدمات غیرحضوری، علاوه بر افزایش سرعت و سهولت ارائه خدمات، نقش مهمی در ارتقای رضایت مشتریان خواهد داشت.

خورسندیان با قدردانی از تلاش کارکنان بانک، بر استمرار توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و گسترش خدمات دیجیتال تأکید کرد.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: آنچه اهمیت دارد، دستیابی به نتایج عملیاتی و ارائه خدمات ملموس به مشتریان است که امروز در قالب تسهیلات غیرحضوری «ثمر» محقق شده است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ارائه غیرحضوری سایر **طرح**‌های تسهیلاتی و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری تا پایان مهرماه سال جاری خبر داد.

خورسندیان حمایت هیئت‌مدیره از توسعه فناوری‌های نوین و تکمیل زیرساخت‌های بانکداری دیجیتال را از اولویت‌های بانک مسکن برشمرد.

در این نشست، عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن نیز توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را مهم‌ترین مسیر تحول در نظام ارائه خدمات بانکی عنوان کرد.

سیدمحسن فاضلیان گفت: یکپارچه‌سازی و تجمیع خدمات در بستر غیرحضوری از مطالبات جدی بانک بوده و از سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: نخستین نتایج این برنامه با راه‌اندازی خدمت غیرحضوری تسهیلات «ثمر» به بهره‌برداری رسیده است.

فاضلیان تأکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سایر **طرح**‌ها و خدمات نیز به‌صورت مرحله‌ای و حداکثر تا پایان مهرماه به شکل کاملاً غیرحضوری ارائه خواهند شد.

در ادامه این مراسم، سرپرست اداره کل بانکداری الکترونیک بانک مسکن از ثبت نخستین پرونده تسهیلات «ثمر» به‌صورت کاملاً غیرحضوری در محیط عملیاتی خبر داد.

وی برنامه‌های آینده این اداره کل را توسعه خدمات دیجیتال، هوشمندسازی فرآیندها و ایجاد سامانه یکپارچه برای ارائه خدمات بانکداری دیجیتال اعلام کرد.

بانک مسکن اعلام کرده است که توسعه خدمات غیرحضوری با هدف کاهش مراجعات حضوری، افزایش سرعت ارائه خدمات و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مشتریان ادامه خواهد یافت.

با اجرای این طرح، بخشی از خدمات تسهیلاتی بانک مسکن بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق بسترهای الکترونیکی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.