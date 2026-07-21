رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در آگهی‌های فروش برخی خودروسازان اعلام می‌شود تعداد محدودی خودرو از طریق سایت شرکت عرضه خواهد شد و ثبت‌نام تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه دارد، اما تجربه نشان داده است که بسیاری از مردم حتی در دقایق ابتدایی نیز موفق به ثبت‌نام نمی‌شوند. در هرصورت شیوه ثبت نام خودرو باید شفاف و عادلانه شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، درباره شیوه عرضه خودرو توسط خودروسازان داخلی، گفت: همه مسئولان همواره از تولید داخلی و محصولات ایرانی حمایت کرده‌اند، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با وجود این حمایت‌ها، خودروسازان داخلی نتوانسته‌اند بازار متعادلی برای متقاضیان خودرو در کشور ایجاد کنند.

وی افزود: بازار خودرو باید به گونه‌ای مدیریت شود که متقاضیان واقعی بتوانند خودرویی باکیفیت و با قیمتی متناسب با توان اقتصادی خانوار‌های ایرانی تهیه کنند، اما با وجود سال‌ها حمایت و حتی انحصار در این بازار، خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند این مطالبه ساده را محقق کنند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به شیوه‌های فروش خودرو اظهار کرد: روش قرعه‌کشی، شیوه مطلوب و ایده‌آل نمایندگان مردم نیست، اما پس از انتقاد‌ها به این روش، خودروسازان به جای افزایش عرضه، شیوه دیگری را در پیش گرفتند که به‌مراتب نامناسب‌تر از قرعه کشی است.

پژمانفر ادامه داد: در آگهی‌های فروش برخی خودروسازان اعلام می‌شود تعداد محدودی خودرو از طریق سایت شرکت عرضه خواهد شد و ثبت‌نام تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه دارد، اما تجربه نشان داده است که بسیاری از مردم حتی در دقایق ابتدایی نیز موفق به ثبت‌نام نمی‌شوند. در هرصورت شیوه ثبت نام خودرو باید شفاف و عادلانه شود.

وی افزود: گزارش‌هایی به کمیسیون اصل ۹۰ رسیده که نشان می‌دهد افرادی که از اینترنت پرسرعت یا از طریق برخی نمایندگی‌ها اقدام می‌کنند، شانس بیشتری برای ثبت‌نام دارند و این موضوع عدالت در دسترسی را زیر سؤال می‌برد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: کمیسیون اصل ۹۰ طی ماه‌های اخیر به این موضوع ورود کرد و مانع اجرای این شیوه شد، اما در آگهی جدید ایران‌خودرو بار دیگر ثبت‌نام به روش «باز بودن سامانه تا زمان تکمیل ظرفیت» مطرح شده است.

وی تأکید کرد: اگر این شیوه مجدداً اجرا شود و مردم نتوانند ثبت نام کنند، کمیسیون اصل ۹۰ با افرادی که برخلاف مطالبه نمایندگان بر ادامه این روند اصرار داشته باشند، برخورد جدی خواهد کرد.

پژمانفر خاطرنشان کرد: اگرچه قرعه‌کشی نیز روش مناسبی نیست، اما دست‌کم این امکان را فراهم می‌کند که همه متقاضیان بتوانند در فرآیند ثبت‌نام شرکت کنند و فرصت برابر برای آنان وجود داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: خودروسازان طی حدود ۱۵ ماه گذشته چهار بار قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند، در حالی که بخش عمده هزینه‌های تولید آنها ریالی است و دستمزد کارگران نیز بر اساس قانون کار و ریالی تعیین می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: نرخ ارز نیز در ماه‌های اخی در محدوده مشخص نوسان داشته و تغییر محسوسی نداشته است و حتی ورق فولادی که خودروسازان آن را یکی از دلایل افزایش قیمت عنوان می‌کردند، در بورس کالا عرضه شد، اما بنا بر گزارش‌ها حدود ۴۰ درصد آن به فروش نرسید؛ بنابراین این بهانه‌ها نمی‌تواند توجیه مناسبی برای تداوم گرانی قیمت خودرو باشد.