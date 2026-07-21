به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات فوتبال قطع عضو قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی از فردا چهارشنبه (۳۱ تیر) به میزبانی استان همدان و در شهرستان نهاوند آغاز می‌شود.

این رقابت‌ها با حضور تیم‌هایی از استان‌های تهران، فارس، خوزستان، گیلان، مازندران و همدان در دو گروه به مدت سه روز و در مجموعه ورزشی شهید سلیمانیان نهاوند برگزار خواهد شد.

نفرات برتر این رقابت‌ها به اردوی تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی مکزیک دعوت خواهند شد.