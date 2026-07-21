برنامه «پارسا نیوز» پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۱۷:۴۵ به مدت ۱۵ دقیقه از رادیو صبا پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آزاده شاهرخ مهر، تهیه‌کننده و سردبیر برنامه «پارسا نیوز»، با حضور در استودیو شبکه خبر، با تشریح روند تولید این برنامه گفت: اخبار بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های غربی انتخاب می‌شوند و پس از بررسی صحت خبر، با رویکردی طنز و انتقادی در قالب پادپخش و نماپخش برای مخاطبان ارائه می‌شوند.

وی درباره روند انتخاب موضوع های این برنامه گفت: ملاک اصلی انتخاب خبر، اخبار روز منتشرشده در رسانه‌های غربی است و تلاش می‌شود بدون پرداختن به حاشیه‌ها، همان اخبار با نگاهی طنز و متفاوت برای مخاطبان بازخوانی شود.

وی افزود: هدف برنامه، نشان دادن شیوه روایت رسانه‌های غربی، به‌ویژه درباره ایران، و ایجاد نگاهی متفاوت به اخبار است تا مخاطبان بتوانند از زاویه‌ای دیگر به رویداد‌های هفته نگاه کنند.

شاهرخ‌مهر با اشاره به فرآیند تولید برنامه افزود: در طول هفته اخبار بررسی و موضوع هایی که ظرفیت پرداخت طنز دارند انتخاب می‌شوند. نویسندگی برنامه بر عهده مجری، آقای پارسا، است و متن‌ها پس از چند مرحله بازبینی برای ضبط آماده می‌شوند.

به گفته وی، در هر قسمت متناسب با زمان برنامه، پنج تا شش خبر انتخاب می‌شود و علاوه بر بازخوانی خبر، بخش‌هایی از فایل‌های صوتی یا تصویری رسانه‌های اصلی نیز همراه با ترجمه، در صورت نیاز، برای استناد بیشتر پخش می‌شود.

تهیه‌کننده «پارسا نیوز» درباره قالب انتشار برنامه نیز گفت: این برنامه علاوه بر پخش رادیویی، به‌صورت نماپخش نیز تولید می‌شود و در بخش تصویری از فناوری هوش مصنوعی به‌صورت نماپخش نیز تولید می‌شود و در بخش تصویری از فناوری هوش مصنوعی برای افزایش جذابیت استفاده می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند نسخه تصویری برنامه را از طریق صفحات مجازی رادیو صبا مشاهده کنند.

وی با اشاره به رویکرد تولید ۳۶۰ درجه در رادیو صبا تصریح کرد: هدف، فاصله گرفتن از قالب‌های سنتی برنامه‌سازی و حرکت به سمت تولید محتوای تعاملی در فضای مجازی است تا مخاطبان علاوه بر مشاهده برنامه، بتوانند نظرات و پیشنهاد‌های خود را نیز ارائه دهند.

شاهرخ‌مهر درباره بازخورد‌های مخاطبان گفت: با وجود اینکه «پارسا نیوز» از برنامه‌های جدید رادیو صباست، استقبال مخاطبان از قالب جدید، استفاده از طنز و شیوه پرداخت به اخبار، رضایت‌بخش بوده است.

وی درباره دشواری تولید طنز سیاسی افزود: مهم‌ترین دغدغه در فرآیند تولید، اطمینان از صحت و اعتبار اخبار است و تلاش می‌شود پیش از هرگونه پرداخت طنز، خبر از منابع معتبر بررسی و به‌درستی به مخاطب منتقل شود.

نسخه تصویری برنامه «پارسا نیوز» در فضای مجازی این شبکه در دسترس مخاطبان قرار دارد.