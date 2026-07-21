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دیدار «اسکندر مؤمنی» وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با «فیلد مارشال سید عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان امروز در مقر فرماندهی ارتش این کشور (GHQ) در شهر راولپندی آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد ، این دیدار در چارچوب سفر رسمی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به پاکستان و در ادامه رایزنیهای مقامات دو کشور برای پیگیری توافقات دوجانبه برگزار میشود.
با توجه به شرایط کنونی منطقه، پیش بینی میشود تحولات امنیتی و آخرین وضعیت منطقه، در کنار راههای توسعه همکاریهای امنیتی و دفاعی میان دو کشور همسایه از مهمترین محورهای گفتوگوهای وزیر کشور ایران و فرمانده ارتش پاکستان باشد.
اسکندر مؤمنی پیش از این در بدو ورود به پاکستان اعلام کرده بود که توسعه همکاریهای اقتصادی، امنیتی و مرزی، پیگیری توافقات حاصل شده میان تهران و اسلامآباد، گسترش مبادلات تجاری و بررسی تحولات منطقه از مهمترین اهداف سفر هیئت بلندپایه ایرانی به پاکستان است.
بر اساس برنامه اعلام شده، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران پس از این دیدار، با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، نیز دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
همچنین نشست دوجانبه با محسن نقوی وزیر کشور پاکستان و مذاکرات رسمی هیئتهای عالیرتبه دو کشور با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای اقتصادی، امنیتی، مرزی و منطقهای برگزار خواهد شد.