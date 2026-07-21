مدیر امداد پزشکی غزه اعلام کرد در طول ۶ ماه گذشته به دلیل اضطراب، بمباران، گرسنگی و شرایط بد بهداشتی بیش از ۴ هزار سقط جنین نیز در این منطقه ثبت شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ چند هزار کودک در غزه «متولد نشده» شهید شدند؛ ثبت ۴ هزار مورد سقط جنین در ۶ ماه. مدیر امداد پزشکی غزه با گزارش این امار اعلام کرد: * افزایش موارد سقط جنین، ناشی از عوامل ناشی از جنگ و اوارگی است.

اضطراب ناشی از بمباران، استراحت در شرایط نامناسب، نبود امکانات اولیه زندگی مانند اب بهداشتی و حمل و نقل زنان در جاده‌های ناهموار از علل افزایش سقط جنین در غزه عنوان شده است.

همچنین با وجود اتش بس، صهیونیست‌ها با کنترل مرز‌ها همچنان مانع از تامین کافی دارو و مواد غذایی می‌شوند؛ عاملی که روی سلامت عمومی ساکنان غزه به ویژه زنان باردار اثر منفی می‌گذارد. بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه نرخ سقط جنین در غزه به ۴۶۰ مورد به ازای هر هزار تولد زنده افزایش یافته است؛ رقمی که بیش از سه برابر میانگین جهانی مورد انتظار است و نشاندهنده فروپاشی سریع شرایط بهداشتی، تغذی‌های و محیطی لازم برای ادامه طبیعی بارداری است.