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۱۳۳ فقره پروانه بهرهبرداری با سرمایهگذاری ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی و اشتغال سه هزار و ۲۸۴ نفری در حوزههای مختلف خراسان رضوی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: این سرمایه گذاری ها در حوزههای مختلف از جمله ماشینآلات، برق و الکترونیک، صنایع غذایی و دارویی، مبلمان، صنایع سلولزی، فرآوردههای نفتی و شیمیایی و لوازم خانگی است.
ناصر بهزاد افزود: ۷۰ درصد این پروانهها از نوع «توسعهای» و ۳۰ درصد آنها «ایجادی» بوده است و ۲ مجوز تولید بدون کارخانه در حوزه صنایع فلزی و شیمیایی در سه ماهه نخست امسال صادر شده است که منجر به رشد میانگین ۲۰ درصدی تولید و تکمیل ظرفیت واحدهای صنعتی شده است.
وی با اشاره به رویکرد تمرکز بر فناوری چنین بیان کرد: از ابتدای امسال هفت پروانه بهرهبرداری دانشبنیان صادر شده که صدور نخستین پروانه بهره برداری دانش بنیان در زمینه صنعت لوازم خانگی کشور برای بهینهسازی مصرف گاز و صرفهجویی در انرژی از دستاوردهای قابل توجه استان است.
بهزاد به مناسبت روز ملی صنعت و معدن (۳۰ تیرماه) گفت: خراسان رضوی با برخورداری از ظرفیتهای گسترده صنعتی، معدنی و تولیدی امروز یکی از استانهای پیشرو کشور در حوزه تولید و کیفیت محسوب میشود.
وی با اشاره به جایگاه ویژه این استان در حوزه تولید و کیفیت، افزود: سه واحد نمونه ملی صنعتی و یک واحد نمونه ملی معدنی توسط واحدهای این استان عنوان واحد نمونه ملی را به مناسبت روز ملی صنعت و معدن کسب کردند .
وی با اشاره به موفقیت واحدهای صنعتی و معدنی استان در سطح کشور چنین اظهارکرد: کسب عنوان سه واحد نمونه ملی صنعتی در حوزههای شیمیایی، فناوری اطلاعات و برق و الکترونیک و همچنین یک واحد نمونه ملی معدنی، گواهی بر توانمندی، نوآوری، بهرهوری و تلاش مستمر فعالان این بخش در استان است.
وی تاکید کرد: که این موفقیت نشاندهنده قدرت رقابت تولیدکنندگان استان در سطح ملی با وجود چالشهای موجود است.
معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با ارائه آمارهای کلان از وضعیت صنعت استان، گفت: در حال حاضر این استان با ۶ هزار و یک فقره پروانه بهرهبرداری فعال و سرمایهگذاری به ارزش هزار و ۷۱۴ هزار میلیارد ریال به ظرفیت اشتغال ۲۲۶ هزار و ۶۵۸ نفر رتبه سوم کشور را در اختیار دارد که به ترتیب هشت، ۶ و هشت درصد از سهم کشور را شامل میشود.
وی افزود: محصولات غذایی و آشامیدنی با دارا بودن ۱۷ درصد از سهم سرمایهگذاری و اشتغال استان رتبه اول را در این حوزه به خود اختصاص دادهاند که نشاندهنده نقش کلیدی استان در زنجیره تامین محصولات کشور است.
وی با اشاره به اقدامات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ادامه داد: در پی برگزاری جلسات کارگروههای اصلی ۷۳ واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت که ۹۷ درصد از مصوبات مربوط به آنها اجرایی شده است. این اقدام منجر به حفظ اشتغال ۲ هزار و ۹۱۲ نفر و صیانت از سرمایهگذاری ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی شده است.
وی با اشاره به چالشهایی نظیر ناترازی انرژی و سایر موانع تولید تاکید کرد: سیاست اصلی اداره کل صنعت، حمایت همهجانبه از واحدهای تولیدی و صیانت از اشتغال است. با استفاده حداکثری از اختیارات استانی و هماهنگی با دستگاههای ذیربط تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار و کاهش ظرفیت تولیدی به کار خواهیم گرفت.
او تصریح کرد: تداوم فعالیت بنگاهها و تأمین نیاز بازار از طریق ابزارهای قانونی، کمیته جلوگیری از بحران، ستاد تسهیل و انجمنهای تخصصی از اولویتهای اصلی استان خواهد بود.