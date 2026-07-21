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معاون وزیر راه و شهرسازی از تکمیل عملیات اجرایی طرح توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه (س) و آمادهسازی مرکز تخصصی قلب بیمارستان ۲۳۱ تختخوابی تالش خبر داد و گفت: هر دو طرح طبق برنامه به بهرهبرداری خواهند رسید.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی از آماده بهرهبرداری شدن دو طرح مهم فرهنگی و درمانی در استانهای قم و گیلان خبر داد.
علی نوذرپور گفت: مرکز تخصصی قلب بیمارستان ۲۳۱ تختخوابی تالش پس از پایان عملیات اجرایی، هماکنون در مرحله تجهیز توسط دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد و شهریورماه امسال افتتاح خواهد شد.
وی افزود: این مرکز درمانی در سه طبقه با زیربنای ۳ هزار و ۲۰۸ مترمربع احداث شده و دارای ۳۸ تخت بستری، دو اتاق عمل مجهز، بخشهای تخصصی جراحی قلب، آنژیوگرافی، CCU و ICU است.
مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی همچنین از پایان عملیات اجرایی طرح توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه(س) خبر داد.
به گفته وی، این طرح در زمینی به مساحت ۲۹ هزار مترمربع و با زیربنای بیش از ۳۳ هزار مترمربع اجرا شده است.
نوذرپور اظهار کرد: مجموعه توسعهیافته حرم در چهار طبقه شامل کتابخانه، شبستان، صحن، رواقها و تالارهای مختلف احداث شده و آماده ارائه خدمات به زائران خواهد بود.
وی تأکید کرد: تکمیل این طرح در دولت چهاردهم انجام شده و برنامهریزی برای افتتاح آن در شهریورماه سال جاری صورت گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بهرهبرداری از این دو طرح، علاوه بر ارتقای خدمات درمانی در غرب استان گیلان، به توسعه زیرساختهای فرهنگی و زیارتی شهر قم نیز کمک خواهد کرد.