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از عصر دوشنبه ۲۹ تیر که سیلاب جاری شد بیش از ۳۵ نفر ناپدید و ۸۰ نفر زخمی شدند ، جستجوی مفقودان ناشی از سیل ویرانگر ولایت نورستان افغانستان همچنین ادامه دارد .
جستجوی مفقودان ناشی از سیل ویرانگر ولایت نورستان افغانستان همچنین ادامه دارد .
از عصر دوشنبه ۲۹ تیر که سیلاب جاری شد بیش از ۳۵ نفر ناپدید و ۸۰ نفر زخمی شدند
مولوی زین العابدین عابد والی نورستان می گوید : بیش از دهها منزل مسکونی تخریب شده و تاکنون اجساد بیش از ۲۰ نفر را یافتهایم و شهردار پارون مرکز ولایت نورستان هم در میان اجساد بوده است .
به گفته فریدون صمیم سخنگوی ولایت نورستان ، به تاسیسات دولتی ، دفاتر مخابراتی مکانهای تجاری, بخش زراعت و راههای مواصلاتی و پلها آسیب فراوان رسیده و خسارات اولیه این سیل ۳۶ میلیون دلار تخمین زده شده است.
کارکنان هلال احمر ولایت نورستان به اتفاق گروههای مردمی در جستجوی ناپدید شدگان هستند .
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان با مردم سیل زده ولایت نورستان ابراز همدردی کرد .