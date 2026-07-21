جستجوی مفقودان ناشی از سیل ویرانگر ولایت نورستان افغانستان همچنین ادامه دارد .

از عصر دوشنبه ۲۹ تیر که سیلاب جاری شد بیش از ۳۵ نفر ناپدید و ۸۰ نفر زخمی شدند

مولوی زین العابدین عابد والی نورستان می گوید : بیش از ده‌ها منزل مسکونی تخریب شده و تاکنون اجساد بیش از ۲۰ نفر را یافته‌ایم و شهردار پارون مرکز ولایت نورستان هم در میان اجساد بوده است .

به گفته فریدون صمیم سخنگوی ولایت نورستان ، به تاسیسات دولتی ، دفاتر مخابراتی مکان‌های تجاری, بخش زراعت و راه‌های مواصلاتی و پل‌ها آسیب فراوان رسیده و خسارات اولیه این سیل ۳۶ میلیون دلار تخمین زده شده است.

کارکنان هلال احمر ولایت نورستان به اتفاق گروه‌های مردمی در جستجوی ناپدید شدگان هستند .

سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان با مردم سیل زده ولایت نورستان ابراز همدردی کرد .