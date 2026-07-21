رئیس ستاد اربعین عراق از اجرای مجموعه‌ای از تدابیر جدید با هدف ارتقای رفاه، افزایش ایمنی و تسهیل تردد زائران اربعین حسینی در مرز‌های این کشور خبر داد و گفت: امسال بالگرد‌های امدادی هوایی در مسیر‌های پیاده‌روی مستقر هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سپهبد ریاض، مشاور وزیر کشور عراق، در نشست مشترک مسئولان جمهوری اسلامی ایران و عراق در مرز تمرچین، جزئیاتی از اقدامات جدید اتخاذشده برای ایام اربعین را تشریح کرد.

وی با اشاره به تسهیلات جدید مرزی، از کاهش اعتبار مورد نیاز گذرنامه برای سفر به عراق از ۶ ماه به ۳ ماه خبر داد و گفت: به‌منظور پاسخگویی سریع به درخواست‌ها و راهنمایی زائران، سامانه چندزبانه ۹۱۱ راه‌اندازی شده است.

رئیس ستاد اربعین عراق در ادامه به اقدامات عمرانی و زیرساختی اشاره کرد و افزود: برای کاهش زمان انتظار و جلوگیری از تجمع زائران، تعداد گیت‌های مرزی افزایش یافته است. همچنین در مسیر‌های منتهی به کربلا، تیم‌های امنیتی مستقر شده و مواکب پذیرایی همراه با ایستگاه‌های حمل‌ونقل سازمان‌دهی شده‌اند.

سپهبد ریاض با تأکید بر اهمیت سلامت زائران، از ارائه خدمات درمانی سطح بالا و استقرار بالگرد‌های امدادی هوایی در مسیر‌های پیاده‌روی خبر داد و تاکید کرد که تمامی این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد سفری بی‌دغدغه برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

در این نشست، مهدی حداد، معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی، با قدردانی از اقدامات طرف عراقی گفت: مرز تمرچین امسال برای پنجمین سال متوالی میزبان زائران اربعین است.

وی افزود: با همکاری و هماهنگی مستمر دستگاه‌های اجرایی دو کشور ایران و عراق، زیرساخت‌ها و سطح خدمات‌رسانی در این مرز به شکل چشمگیری تقویت شده است و نشست‌های دوجانبه برای تضمین تردد روان، ایمن و آسان زائران همچنان ادامه دارد.