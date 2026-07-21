سخنگوی دولت در سفر به استان سیستان و بلوچستان از روستای هدف گردشگری درک در شهرستان زرآباد و یک مجتمع گردشگری در این روستا بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فاطمه مهاجرانی امروز به همراه علیرضا شهرکی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری، در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان، از یک مجتمع گردشگری و اقامتی در روستای درک شهرستان زرآباد بازدید کرد.

این مجموعه با پنج واحد اقامتی و ظرفیت ۱۴ تخت، برای ۶ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال‌زایی کرده است.

سخنگوی دولت در این بازدید از نزدیک در جریان مسائل و چالش‌های این واحد گردشگری که در شرایط جنگی با مشکلاتی در روند فعالیت خود مواجه شده، قرار گرفت.

روستای گردشگری درک در شهرستان زرآباد، یکی از نامزد‌های ثبت در فهرست دهکده‌های گردشگری جهانی در سال ۲۰۲۶ است.