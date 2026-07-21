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مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو با تأکید بر اینکه امروز صنعت آب و برق به مثابه امنیت کشور است، گفت: با وجود تمام چالشها و شرایط خاص، با فداکاری همکاران ما در سراسر کشور و همراهی مردم، از ناترازیها عبور کردهایم و مشکلی برای تأمین پایدار این دو نعمت در کشور وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، غلامحسین مقیمی، مدیرکل روابط عمومی و پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو در سفر به قزوین با اشاره به تغییر رویکرد کلان این وزارتخانه اظهار داشت: وزارت نیرو دیگر تنها یک دستگاه خدماتی نیست، بلکه امروز آب و برق به عنوان مؤلفههای حیاتی «امنیت ملی» شناخته میشوند و تجربه شرایط خاص و جنگ نشان داد که حفظ پایداری این شبکه، به اندازه مرزبانی اهمیت دارد.
مقیمی با قدردانی از تلاش شبانهروزی کارکنان وزارت نیرو در استانها تصریح کرد: اینکه امروز شبکه برق در مناطق مختلف از جمله جنوب کشور پایدار است، حاصل ازخودگذشتگی همکارانی است که حتی در شرایط بحرانی و جنگی، در حال خدمترسانی به مردم هستند.
وی افزود: ما جانفدای کشور هستیم و این اطمینان را به مردم میدهیم که با وجود تمام سختیها، کشور از نظر تأمین آب و برق دچار مشکل نخواهد شد.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ناترازی برق اشاره کرد و گفت: اگر شرایط خاص و فشارهای تحمیل شده نبود، امسال موفق به پشت سر گذاشتن کامل ناترازیها میشدیم. با این حال، به لطف خدا و مشارکت بسیار خوب مردم در مدیریت مصرف، ما در موضوع تأمین آب و برق با «بحران» مواجه نیستیم.
وی یادآور شد: از ۱۶ شهریورماه سال گذشته تا ۲۰ تیرماه امسال، موفق شدیم بدون اعمال خاموشی به مردم خدمترسانی کنیم و پیشبینی میشود با تداوم همکاری مردم و مدیریت بهینه، خاموشیهای ناشی از گرمای کمسابقه نیز تا پایان مردادماه به پایان برسد.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر از سوی وزارت نیرو، از تلاشها و حمایتهای جناب آقای نوذری، استاندار قزوین، در راستای پیشبرد اهداف صنعت آب و برق و همکاریهای استانی تقدیر به عمل آمد.